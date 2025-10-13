Теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA

Фото: ТАСС/VCG

Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере поднялась с 11-й на 10-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт организации, где размещена обновленная версия перечня.

Среди российских теннисисток выше всех в списке находится Мирра Андреева, которая в настоящий момент опустилась в рейтинге с 5-го на 6-е место. Диана Шнайдер расположилась на 19-й строчке. При этом ранее эта спортсменка занимала 18-ю позицию.

Возглавляет рейтинг WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась польская спортсменка Ига Свентек, а на третьем – американка Кори Гауфф.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на Открытом чемпионате США (US Open), проиграв представительнице Бельгии Элисе Мертенс. В полуфинале спортсменка встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таундсенд.

В предыдущем раунде Кудерметова и Мертенс выбили из борьбы обладательниц серебряных медалей Олимпийских игр в Париже Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Таким образом, ни в одном из разрядов турнира не осталось представителей России.

