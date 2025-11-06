Форма поиска по сайту

06 ноября, 22:15

Спорт

Москвичи могут записаться на бесплатные занятия по фигурному катанию

Москвичи могут записаться на бесплатные занятия по фигурному катанию

Москвичи всех возрастов могут бесплатно заниматься спортом в секциях рядом с домом. В ледовом комплексе "Звезда" проходят тренировки по фигурному катанию для начинающих и любителей, а в спорткомплексе "Содружество" – занятия по волейболу.

В городе созданы все условия для активного образа жизни. Записаться на тренировки можно на сайте "Московский спорт", выбрав подходящее направление, время и место. Для посещения занятий необходимы спортивная форма и медицинская справка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

