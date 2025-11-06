Как портал mos.ru помогает планировать досуг и заниматься спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный портал mos.ru за 10 лет работы превратился в многофункциональную цифровую платформу для организации досуга и спортивных занятий москвичей, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий города.

"Портал mos.ru помогает жителям не только быстро и просто решать бытовые вопросы, но и открывает широкие возможности по организации досуга в столице – культурного, спортивного, образовательного", – рассказали в пресс-службе.

Среди ключевых сервисов – "Мосбилет" для покупки билетов на культурные события, "Библиотеки Москвы" с возможностью бронирования книг, суперсервис для записи на кружки и секции, а также сервис аренды помещений "Вместе с культурой". Отдельные возможности предусмотрены для старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие".

Найти подходящий вариант занятий можно с помощью суперсервиса на портале mos.ru, где есть фильтры по местоположению досуга, его направленности и уровню подготовки участников.

Записаться можно несколькими способами:



в разделе "Образование". Затем нужно перейти в подраздел "Допобразование", а оттуда – в суперсервис "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств";

через раздел "Школа" в электронном дневнике МЭШ;

в мобильном приложении "Дневник МЭШ".

В свою очередь, сервис "Мосбилет". Позволяет приобретать билеты в театры, музеи и на концерты без наценки, находить лекции, мастер-классы и выставки, а также открывать для себя события с бесплатным посещением.

Сервис сам предложит пользователям персональные подборки мероприятий, а с помощью умных фильтров удастся легко подобрать что-то по интересам и удобной дате. Для покупки билетов понадобится учетная запись Mos ID, а сами билеты будут храниться в личном кабинете на mos.ru и в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id".

Кроме того, москвичи могут организовать собственное мероприятие с помощью сервиса "Вместе с культурой". Он позволяет забронировать помещение для культурных, образовательных или досуговых событий в городских учреждениях культуры.

Жителям столицы доступен каталог из более чем 1,2 тысячи пространств – от аудиторий в районных библиотеках до больших концертных залов. Найти подходящий вариант просто: необходимо использовать фильтры по типу события, станции метро, стоимости аренды, площади, вместимости и необходимому оборудованию. На главной странице сервиса собраны готовые подборки площадок для конференций, деловых встреч, семинаров и других форматов.

Также на портале работает сервис "Библиотеки Москвы", который открывает доступ ко всему городскому библиотечному фонду. С его помощью можно создать свою онлайн-полку, где сохраняется до 15 книг, а также отмечается, где их забрать, сколько они будут ждать и куда их нужно вернуть. Для удобства можно оформить Единый читательский билет.

Изучать город можно с помощью проекта "Узнай Москву" – интерактивного гида по достопримечательностям. Он предлагает готовые маршруты, описывает более 1,2 тысячи архитектурных объектов и помогает находить интересные места. Для его активации нужно навести камеру на QR-коды у памятников, которые направят пользователей к подробным статьям о них.

Кроме того, в столице действует проект "Московское долголетие", который предлагает женщинам от 55 и мужчинам от 60 лет широкий выбор занятий – от изучения иностранных языков и спорта до лекций по финансовой грамотности. Мероприятия ведут профессиональные преподаватели в парках, вузах, культурных и спортивных центрах по всему городу. Выбрать направление и записаться в группу можно напрямую на официальном портале проекта.

За 10 лет портал mos.ru превратился в центральный элемент цифровой инфраструктуры столицы. Количество обращений к нему выросло в 10 раз с 2015 года, а общее число обработанных запросов превысило 5,5 миллиарда. Сегодня на портале доступно более 450 электронных услуг и сервисов.

Развитие цифровой инфраструктуры и предоставление услуг в электронной форме соответствуют целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее Сергей Собянин объявил о продолжении проекта "Московское долголетие", на реализацию которого в 2026 году планируется выделить 3,9 миллиарда рублей. За 7,5 лет существования программы к ней присоединились около 700 тысяч москвичей старшего возраста, для которых доступно более 100 направлений занятий – от цифровой грамотности и спорта до творческих студий.