Собянин: Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о продолжении реализации масштабного оздоровительного, образовательного и досугового проекта "Московское долголетие". Пост об этом мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Столичные власти запланировали выделить 3,9 миллиарда рублей на реализацию проекта в 2026 году.

"Сегодня москвичи "серебряного" возраста – это огромное активное сообщество, которое готово менять свою жизнь к лучшему. Они занимаются саморазвитием, делятся опытом, помогают другим и предлагают проекты для города", – подчеркнул градоначальник.

За 7,5 года существования проекта к нему присоединились около 700 тысяч человек, уточнил глава города, добавив, что на данный момент в столице открыто свыше 140 центров "Московского долголетия". При этом их сеть продолжает расширяться, охватывая практически все районы мегаполиса.

Наиболее популярными среди москвичей старшего поколения являются образовательные программы проекта, включая курсы по цифровой грамотности, истории и краеведению. Кроме того, "Московское долголетие" предлагает более 100 различных направлений для занятий с квалифицированными преподавателями. Они охватывают такие сферы, как спорт, информационные технологии и творческие студии, отметил Собянин.

Вместе с тем участники "Московского долголетия" могут посещать мастер-классы по созданию сайтов, ландшафтному дизайну, изучению китайского языка и даже по карате. Еще одной любимой программой в проекте у москвичей стала "Школа здоровья", в рамках которой врачи городских клиник рассказывают о профилактике различных заболеваний и правильном питании.

Помимо этого, в марте была запущена уникальная программа по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. На занятия уже записались больше 40 тысяч человек.