07 ноября, 00:35Спорт
"Новости дня": занятия по оздоровительной гимнастике организовали в Кунцеве
Держать мышцы в тонусе, сохранять форму и воспитывать в себе любовь к спорту с малых лет помогает оздоровительная гимнастика. Бесплатные занятия проходят ежедневно в спорткомплексе столичного района Кунцево.
Всего в Москве работают три проекта для развития доступной физической культуры – "Мой спортивный район" с тренировками во дворе, "Спортивные выходные" с занятиями в исторических городских зданиях и бесплатные секции с мастерами спорта.
Подробнее – в программе "Новости дня".