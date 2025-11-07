"Новости дня": занятия по оздоровительной гимнастике организовали в Кунцеве

Держать мышцы в тонусе, сохранять форму и воспитывать в себе любовь к спорту с малых лет помогает оздоровительная гимнастика. Бесплатные занятия проходят ежедневно в спорткомплексе столичного района Кунцево.

Всего в Москве работают три проекта для развития доступной физической культуры – "Мой спортивный район" с тренировками во дворе, "Спортивные выходные" с занятиями в исторических городских зданиях и бесплатные секции с мастерами спорта.

