Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 00:35

Спорт

"Новости дня": занятия по оздоровительной гимнастике организовали в Кунцеве

"Новости дня": занятия по оздоровительной гимнастике организовали в Кунцеве

Путин заявил, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов

ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию

Москвичи посетили бесплатные тренировки более 2 млн раз с января по сентябрь

Бесплатные секции по более чем 70 видам спорта открыты в Москве

Москвичи могут записаться на бесплатные занятия по фигурному катанию

Гонка дронов состоялась на стадионе в Самаре в рамках форума "Россия – спортивная держава"

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Москвичи стали чаще выбирать тренировки на открытом воздухе

Развитие инфраструктуры привлекло москвичей к занятиям спортом на улице

Держать мышцы в тонусе, сохранять форму и воспитывать в себе любовь к спорту с малых лет помогает оздоровительная гимнастика. Бесплатные занятия проходят ежедневно в спорткомплексе столичного района Кунцево.

Всего в Москве работают три проекта для развития доступной физической культуры – "Мой спортивный район" с тренировками во дворе, "Спортивные выходные" с занятиями в исторических городских зданиях и бесплатные секции с мастерами спорта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика