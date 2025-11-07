В Москве пройдут международные соревнования по брейкингу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Масштабные международные и всероссийские соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championships пройдут в столице с 7 по 9 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа первого дня предполагает турниры между мальчиками и девочками в возрасте 7–9 лет, а также среди юниоров 16–18 лет в формате один на один. Кроме того, в этот же день состоятся финал турнира "Русская рулетка" и состязания "Ученик – учитель" в рамках международной программы.

Во второй день будут проведены всероссийские соревнования для юношей и девушек 10–12 и 13–15 лет. Параллельно с этим начнется квалификация Кубка мира среди участников старше 16 лет. Лучшие из них продолжат борьбу за выход в восьмерку сильнейших.

Помимо этого, 8-го числа зрители смогут увидеть состязание Three Styles Concept с квалификацией в трех кругах (Toprock, Footwork, Powermove) и международные командные соревнования пять на пять с отбором по шоу.

Завершение запланировано на 9 ноября, когда в рамках всероссийской программы бороться за победу будут юноши и девушки 10–15 лет в формате три на три.

Брейкинг является одним из спортивных стилей уличных танцев, включающим в себя акробатические, танцевальные и гимнастические элементы.

Отмечается, что турниры серии Russian Open Breaking Championships усиливают статус Москвы как одной из ведущих площадок для развития брейкинга в мире. Мероприятие пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер и станет восьмым по счету такого уровня в столице.

Вход на соревнования платный, билеты можно купить онлайн или в кассах дворца. Они будут доступны все дни чемпионата.

Во время соревнований по брейкингу в столице стартует Месяц боевых искусств. С 8 по 20 ноября для горожан подготовили мастер-классы, занятия и другие активности.

Причем программа будет интересна как взрослым, так и детям. Все желающие смогут познакомиться с самыми популярными видами единоборств – самбо, рукопашным боем и тайским боксом.

