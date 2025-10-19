Гимнаст Алексей Немов: Москва демонстрирует комплексный подход к развитию спорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва показывает комплексный подход к развитию спорта. Об этом рассказал Агентству "Москва" гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов.

"Мы видим не только реновацию знаковых объектов, таких как "Лужники" и Центральный ипподром, но и планомерное обновление районных спорткомплексов, где занимаются дети", – подчеркнул он.

По словам спортсмена, возведение новых капитальных объектов и физико-оздоровительных комплексов (ФОК) стало именно тем, что необходимо для привлечения молодежи.

"Как человек, посвятивший жизнь гимнастике, я уверен, что современная и безопасная инфраструктура – это фундамент, на котором растут чемпионы", – добавил Немов.

Ранее Сергей Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Олимпия" на улице Фрязевской в столичном районе Новогиреево. В нем обустроены раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские комнаты, медкабинет, гардероб и зона ожидания. Комплекс приспособлен для маломобильных граждан, а его прилегающая территория благоустроена.