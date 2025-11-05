Экс-жена боксера Бивола обвинила бывшего свекра в нападении

Фото: vk.com/dmitrybivol

Отец боксера Дмитрия Бивола напал на бывшую невестку Екатерину в присутствии детей. Об этом пострадавшая заявила в разговоре с 78.ru.

Екатерина рассказала, что конфликт возник на детской тренировке, на которой присутствовал младший сын Бивола. Дедушка мальчика приехал туда якобы без приглашения. В результате между бывшими родственниками произошла ссора, после которой экс-супруга Бивола обратилась в правоохранительные органы.

"Вот вся суть Биволской семейки. Сейчас приедет полиция <...>. Что сделал папаша Бивола? То же самое, что делал Бивол всю жизнь. Бил меня в мой больной нос", – сказала собеседница издания.

По словам пострадавшей, вскоре видео с потасовки пропало с компьютеров спортзала.

"Самая главная улика – видеозапись. Она пропала. Мы 40 минут искали <...>. Тренер сказал мне, что удалить запись не так легко. Это сделали дистанционно", – добавила Екатерина.

Уточняется, что у бывшей жены Бивола недавно была операция на нос. Она рассказала, что в последние три года постоянно получает угрозы в свой адрес со стороны фанатов экс-супруга.

Дмитрий и Екатерина прожили в браке 16 лет. В июне 2023 года они развелись.

