06 ноября, 23:00Спорт
Москвичи посетили бесплатные тренировки более 2 млн раз с января по сентябрь
В Москве профессиональные инструкторы проводят бесплатные занятия более чем по 70 видам спорта для детей и взрослых. С января по сентябрь этого года жители города посетили такие тренировки свыше 2 миллионов раз.
Как отмечают участники занятий, регулярные тренировки помогают компенсировать последствия сидячего образа жизни, укрепляют мышцы спины и улучшают общее самочувствие. Инструкторы разрабатывают специальные комплексы упражнений с использованием различного спортивного инвентаря.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.