В Москве прошла спартакиада "Мой спортивный район"

10 ноября, 07:45

В Москве завершилась спартакиада "Мой спортивный район", в которой дети и взрослые соревновались в восьми спортивных дисциплинах. В программу вошли легкая атлетика, мини-футбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис.

В рамках этого же проекта в павильоне ВДНХ пять раз в неделю проходят бесплатные тренировки по растяжке, зумбе и йоге под руководством профессиональных тренеров. Записаться на тренировки можно на официальном сайте "Московского спорта".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

