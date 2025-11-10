В Москве прошла спартакиада "Мой спортивный район"

В Москве завершилась спартакиада "Мой спортивный район", в которой дети и взрослые соревновались в восьми спортивных дисциплинах. В программу вошли легкая атлетика, мини-футбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис.

В рамках этого же проекта в павильоне ВДНХ пять раз в неделю проходят бесплатные тренировки по растяжке, зумбе и йоге под руководством профессиональных тренеров. Записаться на тренировки можно на официальном сайте "Московского спорта".

