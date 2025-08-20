Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, в чем уникальность Ночной хоккейной лиги

Депутат ГД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что Ночная хоккейная лига является беспрецедентным в мировой истории форматом.

По его словам, сейчас в стране более тысячи команд НХЛ. Отличительной особенностью любительского хоккея является то, что вместе с игроками на соревнования приезжает и их семья.

