20 августа, 14:30Спорт
Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, в чем уникальность Ночной хоккейной лиги
Депутат ГД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что Ночная хоккейная лига является беспрецедентным в мировой истории форматом.
По его словам, сейчас в стране более тысячи команд НХЛ. Отличительной особенностью любительского хоккея является то, что вместе с игроками на соревнования приезжает и их семья.
Большое интервью с Вячеславом Фетисовым выйдет в среду, 20 августа, на телеканале Москва 24 в 16:25.