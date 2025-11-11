Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 12:15

Спорт

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2 млн раз

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2 млн раз

Олимпийский чемпион Александр Карелин рассказал о роли побед и поражений в спорте

Бесплатные занятия спортом доступны для москвичей благодаря проекту "Мой спортивный район"

Спортивный кластер заработал в музее-заповеднике "Коломенское"

Российские боксеры завоевали 58 медалей на юниорском чемпионате Европы в Ереване

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по 70 видам спорта

Бесплатные тренировки по волейболу и баскетболу проходят в столичных спорткомплексах

"Новости дня": спортивный кластер открыли на территории музея-заповедника "Коломенское"

Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки по волейболу и баскетболу

"Это Москва. Инфраструктура": спортивные площадки

В этом году москвичи посетили бесплатные спортивные секции уже более 2 миллионов раз. Для жителей столицы доступны 4,5 тысячи групп, где проводятся занятия по 77 различным видам спорта.

Наиболее популярными направлениями среди горожан стали плавание, футбол, настольный теннис, волейбол и бадминтон. Узнать подробности о работе секций и записаться на бесплатные занятия можно на сайте "Московский спорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика