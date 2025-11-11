Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2 млн раз

В этом году москвичи посетили бесплатные спортивные секции уже более 2 миллионов раз. Для жителей столицы доступны 4,5 тысячи групп, где проводятся занятия по 77 различным видам спорта.

Наиболее популярными направлениями среди горожан стали плавание, футбол, настольный теннис, волейбол и бадминтон. Узнать подробности о работе секций и записаться на бесплатные занятия можно на сайте "Московский спорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.