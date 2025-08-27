Форма поиска по сайту

27 августа, 11:45

Фигуристка Медведева рассказала, как реализовалась после завершения спортивной карьеры

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, как реализовалась после завершения спортивной карьеры. По ее словам, та популярность, которую ей дал спорт, может открыть большую дорогу в будущем.

Медведева отметила, что люди уже начали узнавать ее по голосу. Спортсменка считает, что медийная активность дает свои результаты, так как люди воспринимают не только ее искусство на льду, но и просто ее голос.

Большое интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой выйдет в среду, 27 августа, в эфире телеканала Москва 24.

