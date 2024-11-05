Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как живет без большого спорта

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась, что на данный момент спорт не является важной частью ее жизни. Она отметила, что участвует в спортивных мероприятиях лишь косвенно, например, комментируя соревнования.

Спортсменка подчеркнула, что последние четыре года не занимается фигурным катанием на профессиональном уровне. Сейчас ее жизнь наполнена работой в различных проектах.

Большое интервью с Евгенией Медведевой выйдет во вторник, 5 ноября, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.