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05 ноября, 13:00

Спорт

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как живет без большого спорта

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как живет без большого спорта

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась, что на данный момент спорт не является важной частью ее жизни. Она отметила, что участвует в спортивных мероприятиях лишь косвенно, например, комментируя соревнования.

Спортсменка подчеркнула, что последние четыре года не занимается фигурным катанием на профессиональном уровне. Сейчас ее жизнь наполнена работой в различных проектах.

Большое интервью с Евгенией Медведевой выйдет во вторник, 5 ноября, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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