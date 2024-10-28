Новости часа: число участников спортивных проектов Москвы до 2030 года увеличится вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 4 миллионов человек будут участвовать в спортивных проектах Москвы к 2030 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Российская молодежь планирует жить до 100 лет, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Торговую галерею с волнообразной крышей построят на Лужнецкой набережной, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.