28 октября, 20:00Новости
Новости часа: число участников спортивных проектов Москвы до 2030 года увеличится вдвое
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 4 миллионов человек будут участвовать в спортивных проектах Москвы к 2030 году. Об этом заявил Сергей Собянин.
Российская молодежь планирует жить до 100 лет, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Торговую галерею с волнообразной крышей построят на Лужнецкой набережной, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.