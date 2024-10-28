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Новости

Новости

28 октября, 20:00

Новости

Новости часа: число участников спортивных проектов Москвы до 2030 года увеличится вдвое

Новости часа: число участников спортивных проектов Москвы до 2030 года увеличится вдвое

Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

Сергей Собянин: московскому водопроводу исполнилось 220 лет

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Сергей Собянин: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 4 миллионов человек будут участвовать в спортивных проектах Москвы к 2030 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Российская молодежь планирует жить до 100 лет, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Торговую галерею с волнообразной крышей построят на Лужнецкой набережной, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

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