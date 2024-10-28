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28 октября, 11:15

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В Москве продолжается развитие спортивной инфраструктуры

В Москве продолжается развитие спортивной инфраструктуры

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В Москве продолжается развитие спортивной инфраструктуры, и уже сейчас проходят реконструкции значимых спортивных объектов. В частности, в многофункциональном комплексе "Олимпийский" планируется провести масштабную модернизацию, включая строительство аквакомплекса с бассейнами, концертными залами и торговыми галереями.

После реконструкции "Олимпийский" станет одним из самых современных спортивных комплексов не только в России, но и в Европе. Ожидается, что новый комплекс будет принимать около 62 миллионов посетителей в год, что позволит значительно увеличить доступность массового спорта для москвичей.

Кроме того, в городе активно строятся новые спортивные объекты и обновляются существующие. В ближайшие годы планируется отремонтировать более 150 спортивных сооружений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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