28 октября, 11:15Город
В Москве продолжается развитие спортивной инфраструктуры
В Москве продолжается развитие спортивной инфраструктуры, и уже сейчас проходят реконструкции значимых спортивных объектов. В частности, в многофункциональном комплексе "Олимпийский" планируется провести масштабную модернизацию, включая строительство аквакомплекса с бассейнами, концертными залами и торговыми галереями.
После реконструкции "Олимпийский" станет одним из самых современных спортивных комплексов не только в России, но и в Европе. Ожидается, что новый комплекс будет принимать около 62 миллионов посетителей в год, что позволит значительно увеличить доступность массового спорта для москвичей.
Кроме того, в городе активно строятся новые спортивные объекты и обновляются существующие. В ближайшие годы планируется отремонтировать более 150 спортивных сооружений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.