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27 октября, 09:15

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День автомобилиста отметят на Северном речном вокзале

День автомобилиста отметят на Северном речном вокзале

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День автомобилиста отметят в воскресенье, 27 октября, на Северном речном вокзале, рассказали в департаменте транспорта. Гостям праздника представится возможность узнать много полезной информации.

Так, специалисты одной из школ водительского мастерства расскажут о неочевидных факторах риска на дороге. Кроме того, эксперты поделятся с посетителями секретами подготовки автомобиля к зиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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