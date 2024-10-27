День автомобилиста отметят на Северном речном вокзале

День автомобилиста отметят в воскресенье, 27 октября, на Северном речном вокзале, рассказали в департаменте транспорта. Гостям праздника представится возможность узнать много полезной информации.

Так, специалисты одной из школ водительского мастерства расскажут о неочевидных факторах риска на дороге. Кроме того, эксперты поделятся с посетителями секретами подготовки автомобиля к зиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

