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23 октября, 15:30

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Порядка 5 млн квадратных метров жилья построили в Москве по программе реновации

Порядка 5 млн квадратных метров жилья построили в Москве по программе реновации

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Порядка 5 миллионов квадратных метров жилья построили в рамках программы реновации в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на Международном жилищном конгрессе. На мероприятии собрались профессионалы отрасли.

Ефимов отметил, что реновация будет продолжать развиваться в дальнейшем. Он также рассказал, что в Москве продолжают строить крупные объекты социальной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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