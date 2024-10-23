Порядка 5 млн квадратных метров жилья построили в Москве по программе реновации

Порядка 5 миллионов квадратных метров жилья построили в рамках программы реновации в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на Международном жилищном конгрессе. На мероприятии собрались профессионалы отрасли.

Ефимов отметил, что реновация будет продолжать развиваться в дальнейшем. Он также рассказал, что в Москве продолжают строить крупные объекты социальной инфраструктуры.

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