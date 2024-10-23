Первые быстрые зарядные станции повышенной мощности установлены в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице установили первые быстрые зарядные станции повышенной мощности проекта "Энергия Москвы", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего в городе действуют почти 250 ЭЗС "Энергии Москвы". Две новые станции мощностью 150 кВт можно найти в Денежном переулке и на улице Воздвиженке, уточнил вице-мэр.

"К 2030 году число зарядных станций в Москве вырастет до 30 тысяч. Кроме того, установим хабы для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10–15 авто", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве уточнили, что обслуживанием новых ЭЗС занимаются операторы "Интермобилити.Ева" в Денежном переулке и PUNKT E на улице Воздвиженке.

Среди основных преимуществ станций выделяются коннекторы Gb/t и CCS Combo 2, которые подходят для подзарядки самых популярных моделей электромобилей. Кроме того, на них можно одновременно подзаряжать 2 электромобиля, при этом подзарядка на них занимает около 30 минут.

Желающие могут найти свободную станцию в приложении "Московский транспорт", построить к ней маршрут и забронировать зарядную сессию.

С января по сентябрь текущего года более 346 тысяч раз горожане подзарядились на электрозарядных станциях проекта "Энергия Москвы". Станции находятся на важных транспортных узлах, около кафе, парков и жилых кварталов, у торговых и деловых центров. "Проект "Энергия Москвы" стартовал почти 4 года назад. За 9 месяцев этого года москвичи заряжали авто на них почти в 2,4 раза чаще, чем за аналогичный период 2023 года.