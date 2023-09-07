В Москве установили зарядные станции повышенной мощности для электромобилей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве запустили первые зарядные станции повышенной мощности для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы начинаем тестировать новые зарядные станции повышенной мощности, они позволяют подзарядить электромобиль еще быстрее и комфортнее", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Мощность новых станций "Энергия Москвы" составляет 60 киловатт. Одна из них расположена в районе дома 13 на улице Пришвина, а вторая – в районе дома 11 на 2-й Квесисской улице. Всего же сегодня насчитывается 220 городских зарядных станций для электромобилей.

В ближайшее время в Москве заработают еще 38 станций повышенной мощности. Зарядка автомобиля на них займет в среднем 30 минут. Они оснащены двумя типами разъемов – Chademo и CCS.

Ранее сообщалось, что возможностью активации зарядки электроавтомобилей через приложение "Московский транспорт" воспользовались более 8,5 тысячи раз с момента появления данной функции. Только с начала 2023 года число активаций составило 4 тысячи.



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