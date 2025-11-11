Москвичей старше 55 лет пригласили на бесплатные тренировки

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичей старше 55 лет приглашают на бесплатные спортивные секции в честь Дня ветеранов спорта, который прошел 8 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители столицы в возрасте 55 лет и старше могут посещать бесплатные секции Москомспорта. Для них проводятся занятия по плаванию, волейболу, настольному теннису, атлетической гимнастике и другим дисциплинам.

Занятия по атлетической гимнастике проходят в спортивных комплексах "Одиссей" (по вторникам и пятницам с 09:00 до 10:00) и "Марьина Роща" (по средам с 11:00 до 12:00 и пятницам с 12:00 до 13:00). Посетить тренировки также можно в управлении по развитию массового спорта в Южном административном округе (ГБУ "Мосгорспорт") по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:00 и по средам и пятницам с 17:00 до 18:00.

Тренировки по волейболу проходят в спортивных комплексах "Содружество" (по понедельникам с 08:30 до 09:30), "Спутник Арена" (по четвергам с 09:00 до 11:00) и "Белые медведи" (по субботам с 16:00 до 18:00). Секции по настольному теннису работают в спорткомплексах "Олимпиец" (по понедельникам и пятницам с 12:00 до 13:00), "Атлант" (по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:00), "Солнечный" (по вторникам и четвергам с 13:00 до 14:00) и "Красный Октябрь" (по средам с 08:30 до 10:30).

Также занятия по плаванью ведутся в бассейне "Медынский" с 11:30 до 12:15, в спортивных комплексах "Альбатрос Внуково" (по средам и пятницам с 07:15 до 08:00), "Вешняки" (по пятницам с 10:15 до 11:00), "Гармония" (с 14:00 до 14:45) и "Южнопортовый" (по субботам с 08:45 до 09:30).

