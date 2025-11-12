12 ноября, 18:30Спорт
Москвич показал, как тренируется на велосипеде в столичном парке "Яуза"
Москвич показал, как тренируется на велосипеде в столичном парке "Яуза". Видео с тренировкой он прислал в редакцию Москвы 24. На кадрах видно, что мужчина с легкостью выполняет прыжки и проходит сложные участки с трамплинами.
Прислать свои видео тренировок можно на номер 8 (926) 266-24-24. Лучшие ролики покажут в эфире, а самых активных участников в конце месяца ждут призы.
