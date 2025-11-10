ФК "Спартак" обыграл "Ахмат" в матче 15-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" одержал победу над "Ахматом" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба, который впервые с декабря 2021 года смог победить этого соперника в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Индийский легкоатлет Рохташ Чаудхари установил новый рекорд Гиннеса, выполнив 847 отжиманий за один час с рюкзаком весом почти 30 килограммов на плечах. Ранее спортсмен уже демонстрировал выдающиеся результаты, сделав 704 отжимания на одной ноге и побив предыдущее достижение из Пакистана в 534 повторения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.