Новости

Новости

10 ноября, 08:00

Спорт

ФК "Спартак" обыграл "Ахмат" в матче 15-го тура чемпионата России

В Москве прошла спартакиада "Мой спортивный район"

Соревнования по армейскому рукопашному бою состоялись в Москве

Спартакиада "Мой спортивный район" проходит в Москве

Москвичи могут принять участие в тренировке по настольному теннису в клубе "ArtTT"

Настольный теннис стал одним из самых популярных видов спорта у москвичей

Турниры спартакиады "Мой спортивный район" проходят в столице

Спартакиада "Мой спортивный район" стартовала в столице

День боевых искусств состоится 9 ноября в спорткомплексе "Раменки"

Российский хоккеист Панарин набрал три очка в матче НХЛ

Московский "Спартак" одержал победу над "Ахматом" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба, который впервые с декабря 2021 года смог победить этого соперника в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Индийский легкоатлет Рохташ Чаудхари установил новый рекорд Гиннеса, выполнив 847 отжиманий за один час с рюкзаком весом почти 30 килограммов на плечах. Ранее спортсмен уже демонстрировал выдающиеся результаты, сделав 704 отжимания на одной ноге и побив предыдущее достижение из Пакистана в 534 повторения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

