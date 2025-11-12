Роспотребнадзор назвал кашель, озноб и потливость симптомами пневмонии

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Кашель, подъем температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и ухудшение самочувствия относятся к симптомам пневмонии. Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.

"Пневмония – это воспаление легочной ткани, возникающее чаще всего из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов", – пояснило ведомство.

Как отметил Роспотребнадзор, пневмония может являться самостоятельным заболеванием или осложнением других, к примеру, она способна появиться после коронавируса, кори и коклюша.

Внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после возникновения признаков, к которым относятся лихорадка, кашель, выделение мокроты и одышка. Наиболее тяжело она протекает у пожилых граждан и людей с сопутствующими заболеваниями.

Самым эффективным средством профилактики пневмонии Роспотребнадзор назвал иммунизацию против пневмококковой и гемофильной инфекций, кори и коклюша.

"К мерам неспецифической профилактики относятся соблюдение правил здорового образа жизни; здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов; мытье рук с мылом или обработка антисептиками", – говорится в сообщении.

При наличии симптомов болезни ведомство посоветовало обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости гриппом в столице ожидается в январе – феврале 2026 года. Пройти вакцинацию можно в период с сентября по декабрь. Иммунитет формируется в течение 2–3 недель. К пику заболеваемости человек успеет выработать антитела, чтобы не заразиться.

Работу мобильных пунктов вакцинации в Москве продлили. Прививку там сделали уже более 140 тысяч человек. Перед процедурой врач проводит осмотр, а после выдает рекомендации и сертификат.

В будние дни пункты станций метро, МЦК и МЦД работают с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00, по воскресеньям – с 09:00 до 16:00.

