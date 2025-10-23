Форма поиска по сайту

23 октября, 02:15

Мэр Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий

Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Собянин: выявление онкозаболеваний на ранних стадиях в Москве выросло до 67,7%

Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

Собянин: Московскому драматическому театру имени А. С. Пушкина – 75 лет

Сергей Собянин поздравил с юбилеем режиссера Никиту Михалкова

Мэр Москвы: город поможет участникам и ветеранам СВО начать собственное дело

Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года

Собянин: более 215 тыс москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

Москва развивает проекты для технологического суверенитета России, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, флагманом развития высокотехнологичной промышленности города стала особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Мэр отметил, что к 2030 году площади для высоких технологий увеличат в 3,5 раза, появятся еще 90 тысяч перспективных вакансий для жителей города. Сейчас в Москве открыты 49 технопарков, в которых уже работают свыше 75 тысяч специалистов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
мэр Москвыэкономикагородвидео

