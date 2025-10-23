"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий

Москва развивает проекты для технологического суверенитета России, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, флагманом развития высокотехнологичной промышленности города стала особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Мэр отметил, что к 2030 году площади для высоких технологий увеличат в 3,5 раза, появятся еще 90 тысяч перспективных вакансий для жителей города. Сейчас в Москве открыты 49 технопарков, в которых уже работают свыше 75 тысяч специалистов.

