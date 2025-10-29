Собянин: Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промкомплекса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промышленного комплекса, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Предприятие является одним из крупнейших пищевых производств Москвы, основанное более 50 лет назад. Завод выпускает свыше 100 тысяч тонн продукции ежегодно. Поставки осуществляются в 40 регионов России, однако основной объем рассчитан для московского рынка, рассказал градоначальник.

По его словам, статус промкомплекса даст заводу налоговые льготы, которые помогут сэкономить средства, а также модернизировать существующие мощности.

"Уже 53 предприятия в Москве имеют статус промкомплекса. На них создано 62,7 тысячи рабочих мест", – добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал о присвоении статуса промкомплекса кондитерскому концерну "Бабаевскией" и производителю авиационных деталей "Салют". Им были предоставлены налоговые льготы, в том числе 50% от суммы налога на недвижимость и 20% от исчисленного налога на землю.