Систему отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Температура воздуха в Москве продолжает понижаться, среднесуточный показатель достиг 3 градусов. В связи с этим в столице скорректировали работу системы отопления, впервые в этом сезоне повысив температуру в батареях.

Как пояснил заммэра Петр Бирюков, задания на изменение выдаются заранее на основе краткосрочного прогноза погоды.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендует поддерживать в спальне температуру 18–20 градусов, что способствует качественному сну и выработке мелатонина. Соблюдение температурного баланса помогает избежать стресса и улучшает насыщение организма кислородом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.