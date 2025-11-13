13 ноября, 07:45Общество
Систему отопления скорректировали в Москве из-за похолодания
Температура воздуха в Москве продолжает понижаться, среднесуточный показатель достиг 3 градусов. В связи с этим в столице скорректировали работу системы отопления, впервые в этом сезоне повысив температуру в батареях.
Как пояснил заммэра Петр Бирюков, задания на изменение выдаются заранее на основе краткосрочного прогноза погоды.
Врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендует поддерживать в спальне температуру 18–20 градусов, что способствует качественному сну и выработке мелатонина. Соблюдение температурного баланса помогает избежать стресса и улучшает насыщение организма кислородом.
