13 ноября, 07:45

Общество

Систему отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Чат для поддержки одиноких мам после родов создали московские волонтеры

291 ребенок родился в Москве 12 ноября

Российские предприниматели стали чаще нанимать сотрудников по договорам ГПХ

Сотрудник в Череповце отсудил 580 тысяч рублей за увольнение из-за игры в World of Tanks

"Утро": температура воздуха в Москве составит 6 градусов 13 ноября

Зима начнет приходить в Москву в предстоящие выходные

Врачи напомнили о риске пневмонии в сезон простуд

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 ноября

Новости социального блока Москвы

Температура воздуха в Москве продолжает понижаться, среднесуточный показатель достиг 3 градусов. В связи с этим в столице скорректировали работу системы отопления, впервые в этом сезоне повысив температуру в батареях.

Как пояснил заммэра Петр Бирюков, задания на изменение выдаются заранее на основе краткосрочного прогноза погоды.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендует поддерживать в спальне температуру 18–20 градусов, что способствует качественному сну и выработке мелатонина. Соблюдение температурного баланса помогает избежать стресса и улучшает насыщение организма кислородом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский, Дарья Ермакова

