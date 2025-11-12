В ОП призвали относиться с осторожностью к тренду на встречи одиноких мам из роддома

Фото: depositphotos/photographyMK

В условиях растущего количества мошеннических схем следует с осторожностью относиться к тренду на встречи одиноких мам из роддома и соблюдать бдительность, заявил в беседе с Москвой 24 первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что москвички создали чат поддержки для мам, которых некому встретить из роддома. Участницы группы помогают с транспортировкой домой, приносят готовую еду и дарят цветы. Идея возникла после примера жительницы Анапы, создавшей аналогичное сообщество поддержки в своем городе.

Пожигайло инициативу поддержал, отметив, что часто подобное желание появляется из чувства сострадания и стремления помочь, в чем нет ничего плохого.

"Более того, если эта помощь искренняя и исходит от проверенных организаций или фондов с устойчивой репутацией, ее можно и нужно приветствовать", – подчеркнул он.

Однако зампред комиссии ОП обратил внимание, что мошенники появляются в самых неожиданных сферах. Он посоветовал тщательно анализировать возможные корыстные мотивы, которые могут стоять за попыткой забрать женщину с ребенком, оказавшуюся в трудной ситуации.

"Современная реальность такова, что ко многим инициативам мы вынуждены относиться с изрядной долей подозрения. Когда незнакомец предлагает помощь по телефону или сулит выгоду, в большинстве случаев это оказывается мошенничеством", – отметил Пожигайло.

По его словам, всеобщая осторожность стала естественной защитной реакцией на мир, ведь "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Однако полностью закрываться тоже нельзя, отметил он, стоит оставлять в себе место для искренних поступков и веры в добро.

"Ключевой момент заключается в необходимости сохранять разумную бдительность", – подчеркнул Пожигайло.

Важно убедиться, что инициатива не связана с преступными схемами, чтобы не оказаться в роли жертвы, заключил он.

Ранее в российских школах и вузах предложили ввести курс "Личная безопасность", направленный на защиту от мошенников. Он должен быть направлен на формирование критического мышления, психологической устойчивости и правовой грамотности как основы личной безопасности в цифровую эпоху. Подразумевается, что преподавать его следует на постоянной основе, учитывая все аспекты защиты подростков.