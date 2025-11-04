Депутат Милонов предложил ввести зарплату для воспитывающего ребенка родителя

Фото: depositphotos/TatyanaGl

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть введение государственной "зарплаты" для одного из родителей, который посвятит себя воспитанию детей. Соответствующее предложение депутат направил главе Минтруда Антону Котякову, пишет RT.

Парламентарий отметил, что в последние годы в российском обществе остается крайне важным вопрос о последекретной поддержке родителей.

"Часто возникает необходимость пристально присматривать за ребенком до буквально 5–6 лет. Часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей", – говорится в письме Милонова.

Особенно часто подобные проблемы наблюдаются в многодетных семьях, в результате чего внутри семьи возникает резкое снижение общих доходов.

В связи с этим Милонов предлагает установить государственную "заработную плату" для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста. Пока не уточняется, о каком именно возрасте ребенка идет речь.

Ранее психолог рассказал, что привлечение бабушек и дедушек к воспитанию внуков грозит конфликтом поколений. Для человека старшего возраста забота о других и передача жизненного опыта становятся ведущим мотивом в жизни, так как часто уже нет желания делать карьеру, зарабатывать деньги и достигать всего.

Размер материнского капитала за первого ребенка составит 737 205 рублей в 2026 году. При этом, согласно проекту бюджета Соцфонда, сумма маткапитала в 2027 и 2028 годах может вырасти до 766 693,3 и 797 361,03 рубля соответственно.