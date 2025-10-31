Психолог Панфилова: семьи разрушает не факт измены, а длящееся годами вранье

Фото: depositphotos/AlexShadyuk

Семьи разрушает не сам факт измены, а длящееся годами вранье. Об этом заявила психолог Наталья Панфилова в беседе с Москвой 24, комментируя призыв представителя Русской православной церкви (РЦП) к мужчинам не признаваться в неверности.

По ее словам, супруги, которые сразу признаются в измене, зачастую стремятся таким образом снять с себя ответственность.

"С этой точки зрения я в целом согласна со священником: если человек верующий, ему стоит покаяться в церкви. Так или иначе должно произойти внутреннее раскаяние – это самое главное", – пояснила свою позицию психолог.

Однако, по ее мнению, если жена ничего не подозревает, то не стоит ей об этом говорить, чтобы не причинить боль. Тем не менее спорной позицией Панфилова назвала также отрицание и уклонение в случае появления сомнений и прямых вопросов со стороны супруги.

Многих женщин серьезно ранит ложь, когда на прямой вопрос мужчина отвечает, что случившаяся связь – просто дружба, или начинает придумывать оправдания, подчеркнула психолог. Также их задевает обвинение со стороны мужей в излишней ревности и подозрительности.





Наталья Панфилова психолог Подчас разрушает семьи не столько сам факт измены, сколько длящееся годами вранье, когда мужчина продолжает отрицать очевидное, а женщина знает о произошедшем.

Молчание тоже может быть опасным, продолжила она, пояснив, что если мужчина годами живет с чувством вины и не делится им ни с кем, это сказывается на его психологическом состоянии.

"В этом смысле священники, предлагая исповедь, отчасти правы – они дают человеку возможность не оставаться с раскаянием один на один. В противном случае чувство вины может привести к психосоматическим проблемам: на фоне переживаний и невозможности признаться есть риск появления проблем со здоровьем", – обратила внимание Панфилова.

В частности, у мужчин в зоне риска оказываются сердце и желудочно-кишечный тракт, также велика вероятность проблем с потенцией. Даже несмотря на то, что мужья могут убеждать себя в своей любви и преданности женам, физиологические нарушения все равно будут давать о себе знать.

Если измена произошла, эксперт рекомендовала обратиться к психологу, чтобы пережить ситуацию и разобраться в причинах. Однако многие мужчины стесняются идти к специалисту, опасаясь осуждения. В этом смысле церковь становится для них инстанцией, перед которой придется отвечать, отметила специалист.





Наталья Панфилова психолог Психолог воспринимается почти как друг, который не скажет ничего принципиально нового, а священник – как человек, связанный с высшими смыслами, способный сказать иные, отрезвляющие слова. Эти установки сидят в сознании даже у тех, кто не считает себя воцерковленным.

Более того, многие в трудные периоды приходят в церковь не только для молитвы, а просто чтобы постоять, почувствовать связь с предками и попросить сил, добавила она.

В качестве профилактики измен психолог советовала не искать ответы извне, а работать над отношениями внутри семьи, а если же они зашли в тупик – завершить их. Такой шаг будет в том числе полезен и для детей, которые все видят. Постоянные ссоры родителей и токсичная атмосфера негативно влияют на состояние подростков, уточнила эксперт.

"Порой супруги, чтобы не конфликтовать друг с другом, начинают придираться к детям по мелочам. В этом случае ребенок чувствует, что эмоциональная реакция не соответствует ситуации, и даже иногда не хочет возвращаться домой", – предупредила она.

С предложением скрывать факт неверности, исповедуясь вместо этого в церкви, выступил томский митрополит Ростислав. Он отметил, что быть честным не означает афишировать свои поступки, и подчеркнул важность очищения совести через таинство покаяния.

Священник добавил, что признание измены супруге стоит делать, только если это укрепит семью, и назвал нецелесообразным говорить об этом, если это может "кого-то оттолкнуть или что-то разрушить".