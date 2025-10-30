В РПЦ призвали мужчин не признаваться в изменах ради сохранения брака

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Томский митрополит Ростислав посоветовал мужчине в случае измены жене не рассказывать ей об этом, а посетить церковь. Об этом он заявил в эфире программы "Православный взгляд" на телеканале "Союз".

"Человек должен здесь разумно поступать. Ведь быть честным – это не значит на каждом углу каждого оповещать о том, что было в нас. Здесь куда более важно очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь", – сказал он.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) уточнил, что рассказывать супруге об измене стоит лишь в том случае, если это "позволит укрепить семью". Если же признание может "кого-то оттолкнуть или что-то разрушить", то "не всегда это делать полезно", подчеркнул священник.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей. Он считает, что особенно это касается тех, у кого есть дети. Тем более если измена стала причиной развода.