04 сентября, 19:39

Общество
Психолог Сурина посоветовала съезжаться через три месяца после начала отношений

Психолог рекомендовала съезжаться через три месяца после начала отношений

Фото: 123RF/serezniy

Съезжаться лучше через три месяца после начала отношений, рассказала в беседе с Москвой 24 кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

Она объяснила, что в быту сразу становится видно, какой человек на самом деле. Кроме того, на таком сроке отношений на людей "еще влияют гормоны", поэтому смириться с недостатками избранника будет проще.

Сурина также посоветовала не затягивать вступление в брак, назвав идеальным для этого сроком 1,5 года с момента вступления в романтическую связь. Если "затягивать" предложение, женщина может начать тревожиться, в связи с чем ко второму году отношений пара сталкивается с конфликтами, подчеркнула эксперт, указав на необходимость любых взаимоотношений в развитии.

"Поэтому примерно с 1,5 года, если ничего не происходит, если мужчина не предлагает руку и сердце, женщине стоит начать разговаривать с ним на тему будущего, а не просто намекать", – рекомендовала психолог.

По словам специалиста, можно спрашивать у возлюбленного, какие у пары планы на жизнь. Тем не менее прямого вопроса о том, когда мужчина собирается жениться, Сурина посоветовала избегать, отметив, что это звучит грубо и может говорить о низкой самооценке.

Однако если избранник уходит от разговора, важно задаться вопросом, стоит ли продолжать такие отношения, резюмировала психолог.

Ранее профессиональная сваха Галина Карасева рассказала, что проблемы с поиском любимого человека возникают из-за недостаточно активной социальной жизни или чрезмерных ожиданий от противоположного пола.

Она добавила, что в Москве легко встретить кого-то образованного или материально состоявшегося, но из-за быстрого темпа жизни многие люди не могут выделить время на знакомства.

