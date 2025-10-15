Психолог Евстигнеев: наиболее стабильные пары формируются при разнице от 0 до 7 лет

Фото: 123RF/moodboard

Наиболее гармоничные и стабильные семейные союзы чаще всего формируются при разнице в возрасте от 0 до 7 лет. Об этом Москве 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, такой диапазон позволяет парам оставаться "людьми одного поколения", предоставляя при этом небольшой люфт в опыте, который способен взаимно обогащать.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт С клинической точки зрения само понятие идеальной разницы в годах – это миф. Успех союза определяется не цифрой в паспорте, а психологической зрелостью партнеров и совпадением их жизненных векторов. Ключевые факторы – это общие ценности, эмоциональный интеллект и способность вести конструктивный диалог.

Однако, как отметил специалист, риски появления серьезных проблем в паре быстро растут, когда разница в возрасте превышает 15–20 лет. Чаще всего семьи сталкиваются с такими трудностями, как ролевая путаница и дисбаланс власти, при которых возникают отношения по модели "родитель – ребенок", где старший доминирует опытом и ресурсами, подавляет развитие младшего, убивает равноправное партнерство.

Еще одна трудность связана с асинхронностью жизненных этапов. Конфликт может появиться из-за несовпадения потребностей в активности, карьере, детях и отдыхе, пояснил Евстигнеев. Также, по словам психолога, необходимо обращать внимание на будущий физический разрыв.

"Со временем разница в состоянии здоровья и уровне энергии становится критической, что может трансформировать партнерские отношения в союз по типу "пациент – сиделка". Также свою роль могут сыграть социальное давление и изоляция", – указал он.

Эксперт призвал помнить, что фундамент крепкой семьи всегда строится не на возрастной арифметике, а на взаимном уважении, общих целях и готовности работать над отношениями.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что две трети россиян (67%) допускают разницу в возрасте между партнерами в браке не более 5–10 лет. При этом пятая часть (20%) респондентов считают любую разницу в возрасте несущественной.

Еще 7% опрошенных назвали допустимым разрыв в возрасте супругов в 15 лет. Более значительную разницу одобрили лишь 3% участвовавших в исследовании россиян.

