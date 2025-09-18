Исследование: половина москвичек считает идею "успеть выйти замуж до 30" устаревшей

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

50% жительниц столицы назвали идею "успеть выйти замуж до 30" устаревшей, говорится в исследовании дейтинг-сервиса "Мамба", результаты которого есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, чаще всего стереотип подпитывают три вещи: ожидания семьи (35%), закрепившиеся установки из прошлого (31%) и биология: 29% москвичек часто слышат о том, что фертильность выше именно до 30 лет. 6% согласны с тем, что "стоит торопиться, ведь без детей и хозяйства никуда".

Кроме того, жительницы столицы испытывают чувство давления, когда слышат о том, что нужно успеть выйти замуж до 30. В связи с этим почти каждая вторая москвичка переживает, что ее отношения развиваются не настолько быстро, как хотелось бы. Еще 45% опрошенных сохраняют спокойствие, думая, что все впереди, в то время как 9% девушек действительно боятся не успеть до этого возраста.



из результатов исследования Заметнее всего подгоняет семья: 41% респондентов регулярно слышат от родственников напоминания про брак и детей. На втором месте – соцсети (31%), где "все подруги уже с детьми". А на третьем – сами москвички (21%), которые честно признаются: именно они чаще всего напоминают себе о желании создать семью. Когда в ленте появляется "идеальная" семейная картинка, 55% чувствуют добрую зависть и дополнительную мотивацию. При этом 16%, напротив, радуются своей беззаботной жизни.

При этом 69% опрошенных уверены: лучше выйти замуж позже, чем не по любви, отметили авторы исследования.

Жительницы Москвы также отметили, что в целом к 30 годам хотят достичь высот в карьере и финансовой стабильности (49%), а также путешествовать и получать новые впечатления (35%). О замужестве и детях мечтает каждая третья.

"Чуть позади, но в том же ряду – здоровье и форма (31%), внутренняя устойчивость, осознанность и ментальное благополучие (28%). Есть и прикладные цели, которые заземляют картину. Свое жилье или ипотека (22%) – про устойчивость сегодня. Расширить круг общения и новые знакомства (15%) – про движение вперед", – отметили аналитики.

