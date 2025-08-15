В России предложили ввести штрафы за измену в браке

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей предложил в разговоре с Life.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

"Я сторонник семейных ценностей. У нас такого наказания нет – за измену, даже такой практики не было, значит, что все-таки на сегодняшний день все символы семейной ценности обесценились", – заявил собеседник издания.

Общественник считает необходимым ввести меры ответственности для супругов. Особенно это касается тех, у кого есть дети. Тем более, если измена стала причиной развода.

По словам Бородина, в стране растет число семей, где отцы уходят и бросают детей, после чего несовершеннолетние попадают в преступную среду.

"Предлагаю ввести штрафы: 15–20 тысяч рублей за измену и 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребенка. Если семья распалась по вине матери или отца, тот должен платить", – добавил глава ФПБК.

Он также привел в пример европейские страны и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где за нарушение ответственности в браке налагаются крупные штрафы. Бородин отметил важность того, чтобы родители полностью обеспечивали своих детей.

С мнением Бородина в беседе с News.ru не согласился заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. С его слов, идея ввести штрафы за измены напоминает средневековую торговлю индульгенциями.

"Получается, что, оплачивая штраф за измену, мы получаем на выходе оплату за грех, по сути дела, средневековую <...> торговлю индульгенцией. То есть заплатил штраф и считаешь себя очищенным. Так очищения не происходит. <...> И, конечно, это унижает другую сторону, что ее честь оценивается в 20 тысяч рублей, или чьи-то рога оцениваются в 20 тысяч рублей", – пояснил парламентарий.

Ранее психолог Дарья Дугенцова посоветовала сменить обстановку после измены любимого человека. По ее словам, следует принять и осознать случившееся, рассказать о переживаниях родным и близким. Если не делиться произошедшим, то психическое состояние усугубится, предупредила она.