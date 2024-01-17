Психолог посоветовала сменить обстановку после измены любимого человека

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После измены любимого человека следует осознать и принять случившееся, а также сменить обстановку. Если не делиться произошедшим, психическое состояние лишь усугубится, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

Вместе с тем она рекомендовала выплескивать свою агрессию.

"Стоит поделиться с родными или близкими либо с психологом своими переживаниями, выплакаться. Есть довольно страшный фактор, который называется дифлексия – заморозка эмоций, некий защитный механизм, помогающий психике справиться со стрессом", – сказала Дугенцова.

По словам эксперта, стадия отрицания произошедшего может длиться до полугода. В это время следует позволить себе прожить данное состояние. Дугенцова рекомендовала взять отпуск, сменить обстановку или даже имидж. Это поможет отвлечься от негативных мыслей, заключила она.

Ранее психолог Маргарита Алексеева рассказала, что внезапное решение мужчины обновить гардероб и записаться в спортзал может говорить об измене. При увлечении другой девушкой его могут чаще посещать философские мысли, отметила она. Кроме того, мужчина способен начать задумываться о своем возрасте, поделилась эксперт.

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