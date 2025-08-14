Гештальт-терапевт Крапивина рассказала, как избежать развода во время ссоры

Порой очередной конфликт в браке кажется фатальным. Ссора вкупе с сопутствующими кризисами и напряженной атмосферой может привести к разводу. Как достичь взаимопонимания и сохранить отношения, расскажет Москва 24.

Конфликты – это нормально

Даже самые любящие пары ссорятся, и это нормально, потому что два человека, живущие под одной крышей, были воспитаны по-разному, могут иметь разные традиции и даже ценности. Кроме того, часто конфликты возникают на фоне кризиса в отношениях на разных этапах совместной жизни.

Согласно теории одной из основоположниц семейной психотерапии Вирджинии Сатир, на которую ссылается издание "РБК Стиль", в браке супруги проживают несколько периодов, во время которых их отношения больше подвержены кризисам. Среди них – рождение первенца и его освоение речи, рождение второго ребенка, борьба детей за внимание родителей, начало обучения детей в школе, подростковый период наследников, кризис среднего возраста у супругов, уход ребенка из родительского дома, а также климакс у женщины и уменьшение либидо у мужчины.

Кроме того, по мнению семейных психологов Эдмонда Эйдемиллера и Виктораса Юстицкиса, кризис в отношениях может появиться на фоне неблагоприятных ситуаций, в которых оказалась семья. К ним относятся болезни одного из супругов, финансовые трудности, измены, конфликты с посторонними, бытовые трудности, чрезмерная нагрузка, домашнее насилие или изменение социального статуса одного из пары.

Когда в разговорах между партнерами все чаще поднимается тема развода, важно понять, на каком этапе находится семья или какое неблагоприятное событие переживает и что мешает найти выход из сложившейся ситуации. Ответы на эти вопросы подскажут, есть ли смысл сохранять брак. Если разобраться самостоятельно не получается, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к семейному психологу.

Серьезные ссоры

При любых конфликтах важно уметь спокойно разговаривать, чтобы понять мысли, чувства и мотивы другого человека. Навык вести грамотно построенный диалог помогает не только разрешить конфликты, но и предотвратить их возникновение в будущем. Если такое умение отсутствует, во время ссоры супруги могут начать кричать друг на друга.

При этом в повышенном тоне голоса заведомо слышатся упреки и нападки. Ведь большинство людей впервые услышали ругань в детстве от родителей, поэтому разговор в таком ключе невольно переносит собеседника в то время и вспоминается чувство обиды, объяснила изданию Psychologies гештальт-терапевт, семейный психолог Анна Крапивина.

"Даже сам по себе повышенный тон голоса может переносить нас в детство", – предупредила специалист.

Поэтому во время ссоры, которая началась с крика, сложно остановиться и начать мыслить рационально. Такой конфликт неконструктивен и чаще всего заканчивается тем, что партнеры устают ругаться и расходятся по разным углам. При этом зачастую каждый из партнеров хорошо знает слабые места другого и в пылу разборок пытается больнее уколоть оппонента.

Как предотвратить развод

Чтобы избавиться от желания развестись во время кризиса, важно научиться разговаривать друг с другом. Необходимо выбрать подходящее для диалога время. Оба супруга не должны быть уставшими, раздраженными или голодными. Также желательно не начинать обсуждение, когда время на него ограничено, посоветовала Крапивина.

Важно, чтобы серьезный разговор не превращался в поток обвинений. Партнеры должны делиться своими чувствами и переживаниями, а также уметь слушать друг друга. Стоит подготовиться к диалогу, сформулировав свои претензии заранее. Благодаря этому удастся не упустить важные детали и ускорить конец конфликта.

Кроме того, желательно контролировать свои эмоции. Голос должен быть спокойным, размеренным, тон – уважительным. Так собеседник не будет чувствовать, что над ним пытаются одержать победу. В противном случае партнер на подсознательном уровне начинает видеть в избраннике конкурента.

Необходимо прислушиваться к собеседнику. Многие привыкли додумывать за других, полагая, что со стороны виднее. Однако готовность выслушать мнение супруга может показать ему, что избранник настроен разрешить конфликт. Кроме того, благодаря подобному формату диалога партнеру удастся расслабиться и открыться, рассказав то, что не хотелось озвучивать во время ссоры на повышенных тонах.

Важно не перебивать избранника. Также в это время не рекомендуется придумывать в голове собственные ответы, которые "поставят его на место".

Необходимо уметь останавливаться во время беседы. Если в процессе разговора вы чувствуете, что вас задели за живое и вы готовы перейти в нападение: начать кричать и обвинять партнера – важно завершить диалог и дать себе время остыть. Крапивина порекомендовала сказать собеседнику: "Мне очень больно сейчас. Давай пока отложим этот разговор, мне нужно прийти в себя".

Также важно понимать, какие действия способны спровоцировать возникновение ссоры. Помочь в этом могут собственные болевые точки. Нужно научиться чувствовать, в какой момент на душе становится тяжело и обидно, из-за чего появляется желание уколоть партнера.

Нужно восстановить друг с другом эмоциональный контакт. Например, вовремя попросить прощения, уточнив, что ненамеренно задели чувства супруга. Стоит также попросить собеседника впредь избегать действий и слов, которые могут вас спровоцировать.

Можно позволить себе неожиданные действия во время разговора. С внезапностью важно не переборщить, но спонтанное объятие или поцелуй в щеку в момент, когда собеседник начинает сердиться, поможет разрядить обстановку и снять напряжение. Также в эмоциональные пики беседы важно говорить партнеру, что любите его.

