РЖД добавили в поезда детские купе и места для семей

Российские железные дороги (РЖД) добавили в поезда дальнего следования детские купе, игровые, специальные места для семей, манежи и скидки на билеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми. В нем речь идет об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, а в поездах – вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа.

Как отметили в РЖД, особенностью детского купе является цветовая гамма и современный дизайн в таких вариантах, как "Космос" и "Рыцари". Нижние спальные места могут трансформироваться из дивана в спальное положение. Столик выполнен в виде шахматной доски.

В некоторых составах с местами для сидения, например, сообщением Москва – Брянск и Москва – Воронеж, присутствуют детские игровые комнаты с мягкими диванами, телевизором и игрушками. Такая зона есть также в беспересадочной группе вагонов, следующих в сообщении Москва – Горный парк "Рускеала" с пассажирским поездом № 159/160 Москва – Петрозаводск.

Вместе с тем поезда дальнего следования могут предоставить платную услугу "Манеж в поезд". Ее можно приобрести у проводника вагона или заказать заранее.

"Сапсаны" оборудованы семейным классом, который рассчитан только на пассажиров с детьми. В них присутствуют детская игровая зона, оснащенная интерактивными мониторами с сенсорным экраном для игр и просмотра мультфильмов. Напротив игровой зоны предусмотрены места для родителей и для хранения детских колясок. На столах предполагается пленка с развивающими настольными играми, рассчитанными на детей 5-10 лет.

Более того, специальные места для родителей с детьми добавлены в купейных вагонах всех составов. Приобрести на них билеты могут только пассажиры с детьми до 18 лет.

Также большие семьи могут в приоритетном порядке выкупить места в поездах, курсирующих к Черноморскому побережью и Минеральным Водам. Во всех составах дальнего следования дети до 5 лет могут проезжать бесплатно при условии, если не занимают отдельное место. Кроме того, скидки предусмотрены и для детей другого возраста.

Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) убрала автоматическую отметку о согласии на приобретение постельного белья. Теперь набор будут предоставлять как отдельную услугу при покупке билетов в плацкартные вагоны поездов АО "ФПК", курсирующих по внутрироссийским маршрутам. При этом если пассажир забыл поставить отметку о необходимости белья, то уже в пути следования сможет купить его у проводника.

