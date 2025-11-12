Номинальная зарплата в России может вырасти на 8,4% в 2026 году

Фото: depositphotos/Fascinadora

В 2026 году номинальная зарплата в России может вырасти на 8,4%. В таком случае реальная увеличится на 2,7%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос Центробанка.

Как считает замгендиректора сервиса по подбору персонала Александр Ветерков, подобное развитие событий представляется вполне реалистичным. Кроме того, бизнес уже дошел до предела возможностей в зарплатной гонке. По его мнению, наращивать фонд оплаты труда еще больше оказывается нерентабельным.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве России Юлия Долженкова отметила, что работодатели стали осторожнее подходить к найму. Некоторые также начали сокращать персонал.

При этом в некоторых сегментах заработные платы продолжат расти. Частный инвестор Федор Сидоров указал на IT-сферу, где доходы могут увеличиться на 10–15%.

Также станут повышаться зарплаты инженеров и руководителей проектов в строительстве и логистике. В обрабатывающей промышленности к окладам могут прибавить 8–10%.

По прогнозам, минимальным окажется рост зарплат в розничной торговле, общепите и сфере массовых услуг.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать работодателей в коммерческом секторе проводить индексацию зарплат не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Изменения предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса.

По мнению авторов инициативы, это позволит установить честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов.

