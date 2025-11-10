В Госдуму внесут проект об обязательной индексации зарплат не реже раза в год

Фото: depositphotos/zaktatyana

В России хотят обязать работодателей в коммерческом секторе проводить индексацию зарплат сотрудников не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса. Как говорится в пояснительной записке законопроекта, данная статья уже обязывает работодателей проводить индексацию зарплаты для сохранения ее покупательной способности, однако сроки и периодичность не установлены.

"Предприниматели ориентируются на прибыль компании, достижение мифического KPI, перспективы ситуации на рынке и могут годами не индексировать зарплаты и не выдавать премии по самым разным причинам", – написал Нилов в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что принятие инициативы позволит установить честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Поправки в закон предусматривают увеличение этого показателя на 20,7% – до 27 093 рублей в месяц.

Индексация социальных выплат в 2026 году предусматривается проектом федерального бюджета, рассказал министр финансов России Антон Силуанов. При этом некоторым категориям бюджетников зарплату повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной оплаты труда.