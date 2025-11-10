Депутат Федоров усомнился в идее ежегодной индексации зарплат в коммерции

В Госдуме предложили обязать коммерческие организации ежегодно индексировать зарплаты сотрудников. Насколько реализуема такая инициатива, разбиралась Москва 24.

Новые обязательства?

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов планирует внести в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий ежегодную индексацию зарплаты каждому сотруднику российских организаций, в том числе коммерческих. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, это необходимо в связи с ежегодным увеличением цен и инфляцией. При этом, несмотря на рост финансовой нагрузки, в коммерческом секторе зарплату повышают не всегда, поскольку у бизнеса отсутствуют четко регламентированные обязательства в этой области.





Ярослав Нилов председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Предприниматели ориентируются на прибыль компании, достижение мифического KPI, перспективы ситуации на рынке и могут годами не индексировать зарплаты и не выдавать премии по самым разным причинам.

Кроме того, согласно пояснительной записке Нилова, Роструд также настаивает, что индексация зарплаты обязательна и должна соответствовать темпу инфляции.



Депутат подчеркнул, что новая мера закрепит конкретные требования: повышение оплаты труда не реже раза в год и ее минимальный уровень в размере инфляционных показателей за предыдущий период.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Гаврилов тоже заявлял, что работодатели обязаны учитывать рост стоимости жизни и прорабатывать индексацию заработных плат. Он напомнил, что в бюджетных организациях этот механизм закреплен напрямую, а в коммерческих прописывается в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

"Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями", – отметил парламентарий.

Когда сотрудник понимает, что его доходы долгое время не пересматривались, ему следует изучить внутренние документы компании и найти соответствующие нормативные акты. Если их нет, необходимо обращаться в надзорные органы – Госинспекцию по труду или суд, заключил депутат.

Ранее аналитики выяснили, что россияне считают бедностью ежемесячные доходы ниже 48 тысяч рублей. При сравнении с 2015 годом цифра выросла более чем в 3 раза, так как 10 лет назад она составляла лишь 15 тысяч рублей. Порог богатства также повысился: в 2015-м для его достижения, по мнению россиян, требовалось зарабатывать 453 тысячи рублей, в 2025-м – 930 тысяч в месяц.

"Нереализуемо и малоэффективно"

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал Москве 24, что у такого рода инициатив всегда есть две стороны.

"Если деньги откуда-то приходят, значит, они откуда-то исчезают, по-другому не бывает. Надо вести переговоры и понимать, какие будут последствия для того же бизнеса, потому что каким-то сотрудникам поднимут зарплату, а кого-то придется уволить", – предупредил эксперт.





Евгений Федоров член комитета Госдумы по бюджету и налогам Поэтому, наверное, появится какое-то количество людей, которые будут недовольны этой инициативой.

При этом важно учитывать, что идея не может коснуться только бизнеса, потому что в случае принятия проекта порядок индексации будет меняться везде, подтягиваться за коммерцией, а это уже вопросы государственного бюджета. Поэтому сначала необходимо все просчитать, подчеркнул эксперт.

При этом, по мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктора экономических наук Константина Ордова, для коммерческого сектора подобная мера представляется "нереализуемой и малоэффективной".

"Это подтверждается тем, что сегодня некоторые компании, столкнувшись с падением объемов производства и снижением рентабельности, переходят на неполную рабочую неделю, чтобы снизить убытки. Более того, даже при повышении минимального размера оплаты труда работодатели могут переводить сотрудников на меньшую долю ставки", – рассказал эксперт Москве 24.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук В такой ситуации эффективные работники вынуждены либо соглашаться с новыми условиями, либо искать новое место работы. Таким образом, сегодня обязательная индексация в коммерческом секторе может сподвигнуть предпринимателей к более активному использованию схем с самозанятыми.

При этом следует учитывать, что это не первая подобная инициатива, добавил эксперт.

"Сегодня государство, чувствуя социальную ответственность, устанавливает минимальный размер оплаты труда, который гарантирует работнику прожиточный минимум", – напомнил экономист.

Кроме того, стоит признать, что индексация сама по себе не решает фундаментальные вопросы востребованности профессий и уровня профессионализма. Например, новые направления часто становятся более высокооплачиваемыми: например, сегодня курьер может получать значительно больше, чем, например, инженер, подчеркнул Ордов.

Тем не менее консультант по управлению персоналом Наталья Маслова подчеркнула, что, хотя обязательная индексация и повышает лояльность сотрудников, сейчас используются и иные варианты мотивации.

"Работодатели конкурируют между собой, и, помимо материальной мотивации, предлагают сотрудникам и другое. Это связано с тем, что сегодня наблюдается темп снижения рынка, и не все могут предложить высокую конкурентную оплату", – отметила эксперт.





Наталья Маслова консультант по управлению персоналом Работодатели предоставляют пакеты бонусов. Например, многим кандидатам, которые заинтересованы в гибридном или удаленном графике работы, разрешают такой формат. Причем сегодня это практически первый вопрос от соискателей при поиске работы. Второй фактор – ДМС, потому что страховка тоже является привлекательным бонусом. Третий момент – предоставление скидок от компаний на собственную продукцию.

Помимо этого, сотрудников привлекают командные мероприятия, неформальная обстановка в офисе, предоставление комфортных условий: чая, кофе и другое. Таким образом, непрямая мотивация тоже остается мотиватором для кандидатов, заключила Маслова.