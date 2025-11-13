Зима начнет приходить в Москву в предстоящие выходные

В предстоящие выходные, 15–16 ноября, в Москву начнет приходить зима. Температура воздуха преодолеет нулевую отметку и опустится до минус 5 градусов. Синоптики предупреждают о мокром снеге, гололедице и порывистом ветре до 15 метров в секунду.

Столичный департамент транспорта порекомендовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Водителям и пешеходам советуют сохранять бдительность в условиях ухудшения погоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.