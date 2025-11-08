Глава Депкульта назвал Индию одним из ключевых партнеров Москвы в сфере культуры

Фото: Москва 24/Лидия М

Индия является одним из ключевых партнеров Москвы в сфере культуры и креативных индустрий, сообщил в телеграм-канале глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин по итогам разговора с журналистами из Мумбаи.

По его словам, московский кинокластер в 2025 году презентовал свои возможности перед 40 ведущими индийскими кинопроизводственными компаниями на форуме FICCI FRAMES.

"Один из индийских продакшенов оказался в числе первых участников нашей программы рибейтов. Индийские компании были одними из первых, кто воспользовался нашими киносервисами", – рассказал Фурсин.

Кроме того, в прошлом году в столице прошли съемки эпизодов индийского фильма "Величайший всех времен". Эта кинокартина стала одной из самых успешных в своем регионе, подчеркнул он.

В настоящее время московские разработчики видеоигр участвуют в бизнес-миссии в Индии. В рамках международной туристической выставки в Мумбаи дал концерт вокально-хореографический ансамбль Фольклорного Центра "Москва". В конце года также откроют совместный выставочный проект с Национальным музеем ремесел Дели, отметил глава Депкульта.

При этом, продолжил Фурсин, во время интервью ведущий индийского телеканала Адитье Бхат больше всего интересовался возможностями расширения сотрудничества в будущем.

"Разумеется, мы в этом заинтересованы и видим взаимный отклик со стороны коллег из Индии. Так что остаемся с ними на связи", – подчеркнул он.

Ранее Фурсин анонсировал масштабные межмузейные проекты с участием иностранных партнеров в Москве. В частности, в декабре в музее-заповеднике "Царицыно" начнет работу выставка "Индия. Ткань времени". Также до 2030 года планируется провести обменные выставки с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран.