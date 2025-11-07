Рибейты помогут привлечь для создания кино в Москве иностранных партнеров

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

Столица активно развивается как международный центр кинопроизводства благодаря созданной инфраструктуре и системе компенсации расходов – рибейтов, заявили эксперты форума "Культура. Медиа. Цифра" на кинозаводе "Москино".

"Мы надеемся на совместную работу с нашими партнерами, в первую очередь из стран СНГ, с которыми у нас общий культурный код", – поделился гендиректор АНО "Москино" Георгий Прокопов.

Он добавил, что первые заявки на московские рибейты уже поступили от кинопроизводителей, планирующих совместные проекты с компаниями из Индии и Узбекистана. Среди них – картина "Битва за Москву. Ташкентская дивизия" и фильм о бадминтоне "Смэш".

Система рибейтов позволяет компенсировать до 30% расходов на съемки в Москве, а с учетом дополнительных мер поддержки – визовой помощи, скидок на гостиницы и киноинфраструктуру. Общий объем поддержки достигает 45%.

Как отметила гендиректор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, это поможет привлечь иностранных партнеров и развивать взаимные проекты.

По словам начальника управления Агентства кинематографии при министерстве культуры Республики Узбекистан Шухрата Хайитова, инфраструктура "Москино" находится на высоком уровне, однако киностудию необходимо выводить на международный международный.

"В Москве очень большие возможности, мы заинтересованы в совместной работе, в частности в съемках исторических фильмов. Думаю, что у нас впереди много проектов и мы будем сотрудничать", – отметил он.

Форум "Культура. Медиа. Цифра" проходит 6 и 7 ноября. Он собрал более 160 спикеров из 20 стран мира.

Ранее сообщалось, что Москва создает необходимую инфраструктуру для развития совместных кинопроектом с другими странами. Речь идет в том числе о кинопарке и кластере в "Сколково". Кроме того, город предоставляет гранты и субсидии для поддержки международного сотрудничества в сфере креативных индустрий.