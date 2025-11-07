Фурсин: Москва планирует создание совместных кинопроектов с другими странами

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москва планирует создание совместных кинопроекторов с другими странами, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин на форуме "Культура. Медиа. Цифра" на кинозаводе "Москино".

Впервые форум был проведен в 2024 году. По словам Фурсина, Москва старалась объединить всероссийские и международные мероприятия в сфере креативных индустрий, включая кино, моду, арт и дизайн. В результате площадка форума становится платформой для обсуждения трендов, сотрудничества и проблем, которые свойственны сфере.

"Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортно-ориентированных продуктов", – отметил он.

Город не только предоставляет площадку для обсуждения, но и ориентирован на создание инфраструктуры для новых проектов. Помимо кинозавода "Москино", в Москве создана самая большая в мире площадка натурных декораций – кинопарк. Кроме того, в течение месяца в кластере видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково" появятся первые резиденты, их будет более 40.

Фурсин подчеркнул, что для поддержки создания совместных проектов с другими странами было учреждено несколько грантов и субсидий. Также несколько месяцев назад Сергей Собянин утвердил рибейты для совместных международных проектов, один из них в рамках форума обсуждали с представителями Узбекистана.

"Культура. Медиа. Цифра" проходит 6–7 ноября, в форуме принимают участие свыше 160 спикеров из более чем 20 стран мира. На нем собираются лидеры различных сфер, таких как медиа, кино, блогинг и других.

Ранее генеральный директор АНО "Москино" Георгий Прокопов рассказал, что столичный кинокластер активно развивает долгосрочное партнерство с кинематографистами из стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Сотрудничество выходит за рамки совместного производства фильмов и включает формирование общих социокультурных ценностей, интеграцию традиций и культурное обогащение кинематографа.

