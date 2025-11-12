12 ноября, 11:15Город
Специалисты скорректировали работу системы отопления в Москве из-за похолодания
Специалисты скорректировали работу системы отопления в Москве из-за похолодания, сообщил заммэра Петр Бирюков. Сейчас среднесуточная температура держится на уровне 3 градусов. Это минимальная отметка с начала сезона.
Подогревать батареи в таких случаях начинают заранее. В этот раз температуру увеличили до 76–79 градусов. Все изменения происходят в автоматическом режиме.
