12 ноября, 11:15

Город

Специалисты скорректировали работу системы отопления в Москве из-за похолодания

Специалисты скорректировали работу системы отопления в Москве из-за похолодания

Специалисты скорректировали работу системы отопления в Москве из-за похолодания, сообщил заммэра Петр Бирюков. Сейчас среднесуточная температура держится на уровне 3 градусов. Это минимальная отметка с начала сезона.

Подогревать батареи в таких случаях начинают заранее. В этот раз температуру увеличили до 76–79 градусов. Все изменения происходят в автоматическом режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городпогодаЖКХвидеоМария Рыбакова

