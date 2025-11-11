Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali

Венгерско-британский писатель Дэвид Салэй получил Букеровскую премию по литературе за 2025 год за свой роман "Плоть" (Flesh). Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Отмечается, что Солой стал первым венгерско-британским автором, получившим эту награду. Писателю вручили 50 тысяч фунтов стерлингов (66 тысяч долларов) и награду премии. В церемонии вручения приняла участие победительница Букеровской премии 2024 года, британская писательница Саманта Харви.

Всего в короткий список претендентов на Букеровскую премию в 2025 году вошли шесть авторов. Кроме Солоя, в него попали индийская писательница Киран Десаи с новым романом "Одиночество Сони и Санни", британский писатель Эндрю Миллер с романом "Земля зимой" и американские авторы Сьюзан Чой, написавшая "Фонарь", Бенджамин Марковиц с романом "Остаток наших жизней" и Кэти Китамура за роман "Прослушивание".

Ранее Букеровская премия впервые была присуждена сборнику рассказов Heart Lamp ("Сердце-лампа") индийской писательницы и активистки Бану Муштак. Автор работала над сборником из 12 рассказов с 1990 по 2023 год. Книга рассказывает о повседневной жизни женщин и девочек в патриархальных общинах на юге Индии.