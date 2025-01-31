Суд опроверг иск пермяка, начальница которого якобы мешала зачать ребенка

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Дзержинский районный суд Перми заявил, что иск от мужчины к своей начальнице, которая якобы звонками в нерабочее время мешала ему зачать ребенка, не поступал и не рассматривался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Там отметили, что на фотографии иска, ранее опубликованной в Сети, имеется странный оттиск печати инстанции, который не соответствует действительному.

Кроме того, адреса участников судебного процесса не относятся к подсудности данного ведомства. В соответствии с предоставленными данными дело должен был рассмотреть Ленинский районный суд, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что мужчина отсудил у своей начальницы 50 тысяч рублей. В исковых требованиях он уточнил, что руководительница звонила ночью с вопросами и указаниями по поводу следующего рабочего дня. Вследствие у пострадавшего с женой якобы начались проблемы с зачатием ребенка.

В качестве компенсации он потребовал взыскать выплату в размере материнского капитала за третьего ребенка в сумме 775 тысяч рублей. Однако работодатель обязалась выплатить 50 тысяч рублей и сократить количество звонков до двух в период с 22:00 до 08:00 и только в случае форс-мажорных ситуаций.