"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Ириной Салтыковой

Певица и актриса Ирина Салтыкова родилась в городе Северо-Задонске Тульской области. Исполнительница хита "Голубые глазки" с самого детства любила приезжать в гости к московской родне на станцию метро "Фрунзенская". Именно тогда, гуляя по старым улочкам, паркам и набережным, будущая солистка группы "Мираж" влюбилась в район Хамовники.

До того как обрести народную любовь, Салтыкова долго искала свое призвание в жизни. Вместе с профессиональным психологом она обсудит, на что нужно ориентироваться, выбирая профессию.

