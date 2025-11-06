Новый маршрут по Московскому зоопарку появился в программе "Играй в Москву!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новый семейный маршрут "Вернуть Зорц – 2", посвященный Московскому зоопарку, появился в программе "Играй в Москву!". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Этот маршрут представляет собой обновленную версию миссии в стиле фэнтези "Вернуть Зорц", в которой дети и взрослые раньше путешествовали от музея живой природы к деловому центру "Москва-Сити". Теперь маршрут сосредоточен только на зоопарке.

В миссии участникам предстоит найти пять частей магического камня Зорц. Для этого нужно будет выполнить 17 заданий, охватывающих новую и старую территории Московского зоопарка. Эти задания проверят эрудицию и смекалку участников. К примеру, им нужно будет отгадать, сколько бамбука съедает в день панда и откуда родом пушистые ламы.

На данный момент маршрут доступен только в онлайн-формате, однако уже в скором времени гости смогут взять бумажную карту в одном из туристических центров "Москва" или в сувенирном магазине Московского зоопарка.

Помимо этого, участники маршрута смогут получить сувенир, показав сотрудникам туристического центра "Москва" специальную наклейку "Играй в Москву!". Ее можно получить после покупки билета в зоопарк и предъявления на кассе электронного маршрута в сервисе Russpass.

Интерактивные маршруты "Играй в Москву!" позволяют открывать столицу круглый год вне зависимости от сезона. Помимо "Вернуть Зорц – 2", участникам доступны еще шесть маршрутов: "Тайны Зеленой планеты", "К берегам лунных морей", "Созвездие шифров", "Игры чемпионов", "Путь героя" и "Секреты Лукоморья".

Ранее на портале и в приложении "Узнай Москву" опубликовали аудиогид по музею-заповеднику "Кусково". На интерактивной карте в приложении отмечены 17 точек, которые смогут посетить туристы в рамках экскурсии.

На этом же портале появился авторский прогулочный маршрут "Переделкино. Место силы, вдохновения и культурной памяти". Маршрут включает шесть мест, среди которых Дом-музей Бориса Пастернака, Дом-музей К. И. Чуковского и Дом творчества.